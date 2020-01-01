Елена Лодыгина журналист Депутаты Пермской гордумы приняли бюджет на 2021–2023 годы По 2021 году доходы составят 44 млрд руб., расходы — более 46 млрд руб., а дефицит — свыше 2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

В ходе пленарного заседания Пермской гордумы 15 декабря депутаты приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы Натальи Мельник, всего к проекту бюджета поступило 203 поправки, многие из них носили технический характер. Кроме того, в гордуму поступило заключение прокуратуры на проект бюджета. Но так как поступило оно поздно, рабочая группа рекомендовала администрации города в срок до 1 февраля 2021 года согласовать с прокуратурой Перми устранение выявленных нарушений в части предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по организации освещения отдельных территорий Перми, а также содержанию ливневой канализации, замене светильников на светильники интеллектуального управления.

Также поправки коснулись и основных параметров бюджета. По словам Натальи Мельник, изменения касаются доходной, расходной и дефицитной частей бюджета. Так, например, только по 2021 году доходы составят 44 млрд руб., расходы — более 46 млрд руб., а дефицит — свыше 2 млрд руб.

«При выработке подходов был проведён ряд рабочих встреч, согласованы все позиции. Рабочей группой проведён большой объём работы», — пояснила Наталья Мельник.

Напомним, главный финансовый документ в ближайшие три года сохранит социальную направленность, обеспечит исполнение всех ранее принятых расходных обязательств, в том числе участие в национальных проектах и подготовке Перми к 300-летнему юбилею.

Проект бюджета сформирован на основе 20 муниципальных программ — доля таких расходов в 2021 году составит 93%. Значительный рост ожидается по программам «Доступное и качественное образование» (на 2 млрд руб.), «Развитие системы ЖКХ» и «Благоустройство города» (по 500 млн руб. по каждой из них).

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