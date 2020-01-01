Елена Лодыгина журналист Мэрия Перми планирует увеличить вовлечённость населения в массовый спорт до 56,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

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Замглавы Перми Людмила Гаджиева в ходе «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской гордумы 15 декабря рассказала о развитии массового спорта в Перми и доступности спортивных объектов.

По её словам, основные показатели в сфере массового спорта заданы Стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года. Главный из них — это доля населения, занимающегося спортом. К 2024 году этот показатель в Перми планируется увеличить до 56,5% среди населения от трёх лет до 79 лет. Для сравнения: сейчас доля такого населения составляет 55%.

При этом администрация Перми реализует несколько проектов по развитию массового спорта в городе: спорт в школе, спорт во дворе, проведение марафонов и массовых спортивных мероприятий, тестирование норм ГТО, спорт в городе и др.

«Администрацией предоставляются на конкурсной основе субсидии некоммерческим организациям на развитие массового спорта в городских парках, скверах. Так, например, в 2020 году тренировки проводились в Кировском районе в парке «Счастье есть». Из городского бюджета на эти цели потрачено 2,4 млн руб., 2,5 тыс. жителей приняли участие. Ещё один проект «Спорт во дворе» предполагает проведение бесплатных занятий для всех желающих, проводятся городские и районные турниры. Здесь в первую очередь делается упор на детей из группы риска. Но денег не хватает, прежде всего, на обеспечение всех площадок тренерами: сейчас работают 14 тренеров на 28 площадках. Особое внимание уделяется внедрению норм ГТО. Очень быстро набрал обороты и стал катализатором Пермский марафон, фестиваль «Пермская прогулка», в 2021 году будет поставлен рекорд по количеству участников — не меньше 15 тыс. участников на Пермском марафоне. Большое количество мероприятий проводится для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вся информация сейчас объединена на портале умный спорт.рф», — рассказала Людмила Гаджиева.

По словам депутата Пермской гордумы Алексея Грибанова, то количество участников, которое заявляет городская администрация, не является показателем массового спорта при миллионном населении.

«Хотелось бы заступиться за Пермский марафон. Для людей это огромное удовольствие, позитив. Все понимают, что спорт развивается. У нас центральный стадион «Юность» в плачевном состоянии, там делаются точечные площадки для стритбола, например, но будет ли рассматриваться этот вопрос комплексно?» — спросил депутат гордумы Алексей Оборин.

В свою очередь депутат Денис Ушаков уточнил, сколько тренеров сейчас работает на общественных началах.

«У нас много общественных центров, было бы неплохо закрепить за каждым из них вот такого тренера, чтобы организовать работу с населением», — предложил он.

Ранее о необходимости развития массового спорта через НКО и общественные заявила и депутат гордумы Надежда Агишева.

«Я считаю, в общественные центры, НКО сегодня мало передано услуг. Есть организации, которые делали это самостоятельно, они широко освещались в соцсетях, типа проекта фонда «Дедморозим» — «Тёплый забег». Эта сфера могла бы более активно развиваться предпринимателями и четвёртым сектором. Но сегодня она ограничена муниципальными учреждениями», — пояснила Надежда Агишева.

На что Людмила Гаджиева ответила, что на сегодняшний день сделать это достаточно сложно, так как правовой статус общественных центров не определён, и администрации в ближайшее время надо решить, каким образом поддерживать работу спортивных клубов.

«Планомерно строятся спортивные объекты, площадки. Заметно усиление уличных тренировок, зарядок, массовых мероприятий. Спортивная отрасль в городе уже сложилась как сильная команда», — уверен депутат гордумы Илья Лисняк.

По словам депутата гордумы Владимира Манина, наверное, надо более чётко контролировать ситуацию в микрорайонах, чтобы все площадки взяли на контроль и не возникали ситуации, когда кресла были украдены, а потом их снова восстанавливали.

«Массовый спорт становится более доступным и качественным. Марафон — это мероприятие, которым мы гордимся, знаковое для жителей. Поздравляю с таким успехом, но его необходимо увеличивать, это точка роста для Перми в целом. В качестве пожеланий, каким спорт должен был быть к 2030 году, сколько бассейнов должно быть, оздоровительных комплексов, мы это узнаем, когда увидим карту и посмотрим с точки развития коммуникаций. Может, комплексности нам не хватает. И в национальных проектах надо участвовать, которые сейчас реализуются, а сроки переносятся. Я хочу отметить, что на старте должны приниматься решения комплексно, чтобы в целом видеть их реализацию», — резюмировал депутат гордумы Евгений Глезман.

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