В Прикамье за год объём ипотеки вырос на 47%, а количество договоров — на 33% Общий ипотечный портфель достиг 149 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За десять месяцев 2020 года жители Пермского края взяли в банках ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 55,6 млрд руб., что на 47% больше, чем за такой же период прошлого года. Заёмщики заключили более 29 тыс. договоров, что на 33% больше, чем в прошлом году. Такие данные предоставило Пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

В сентябре и октябре жители края взяли в банках порядках 4,75 тыс. ипотечных кредитов, что превысило августовские и июльские показатели на 46% и 37% соответственно.

Общий ипотечный портфель в Пермском крае на 1 ноября текущего года достиг 149 млрд руб., увеличившись за год на 20%.

Средневзвешенная ставка по ипотеке за год снизилась c 9,4% до 7,5%. При этом за восемь месяцев реализации льготной ипотечной программы банки в регионе выдали более 6 тыс. ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Объём кредитования по данной программе составил 13,6 млрд руб.

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