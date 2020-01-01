Алиса Окулова В Пермском крае по 16% потребительским кредитам отмечены просроченные платежи За год показатель вырос на 0,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

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По данным за октябрь 2020 года, доля просроченных потребительских кредитов в Пермском крае составляет 16,1%. Это на 0,5% больше, чем в октябре 2019 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Динамика доли просрочки по потребкредитам в октябре 2020 года в регионах РФ носила разнонаправленный характер. Так, самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам была отмечена в Иркутской области (-3,2%), а наибольший рост произошёл в Алтайском крае (+3,4%).

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