Эксперты оценили «полезность» депутатов Госдумы в преддверии выборов Эффективность Игоря Шубина, Дмитрия Сазонова и Алексея Бурнашова заметно снизилась Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российские политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов подготовили одиннадцатый интегральный рейтинг полезности депутатов Госдумы. Согласно выводам экспертов, состав Госдумы на предстоящих в 2021 году выборах обновится минимум наполовину. Минимальные шансы на переизбрание в новый созыв — у трети парламентариев. В зоне риска при этом — половина. А «Единая Россия» остаётся драйвером парламентской повестки.

Из пермских депутатов в топ-50 по-прежнему входят двое: Андрей Исаев (3-е место) и Игорь Сапко (25-е место). Обоим удалось улучшить свои позиции: летом Исаев был на 4-м месте, Сапко — на 27-м.

«Выросли» в рейтинге также Дмитрий Скриванов (он поднялся с 226-го на 208-е место) и Александр Василенко ( с 416-го на 398-е). Остальные депутаты, напротив, заметно просели. Дмитрий Сазонов опустился с 248-го на 319-е место, Игорь Шубин — с 267-го на 284-е, Алексей Бурнашов — с 275-го на 365-е.

Сапко и Исаев при этом находятся на 39-м и 14-м местах соответственно в топ-50 по индексу народного голосования, на 2-м и 46-м месте — в топе медийности. Игорь Сапко также занял 6-е место в топ-50 «Экспертный индекс», а Андрей Исаев — 36-е место в индексе активности.

Рейтинг рассчитывается на основании нескольких индексов:

— индекс народного голосования — соотношение голосов на странице депутата на сайте «Депутат Клуб» к общему количеству проголосовавших на портале;

— индекс активности в Госдуме — соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию;

— индекс медийности — количество упоминаний о депутате в СМИ и информационно по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учётом федеральных и региональных СМИ и ТВ-каналов;

— экспертный индекс — оценка работы депутата на конкретной территории экспертами.

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