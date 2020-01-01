Алиса Окулова Больницу им. Гринберга оштрафовали на 100 тыс. руб. Причиной штрафа стали нарушения противоэпидемиологических мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил в силе решение Кировского районного суда Перми о признании больницы им. С. Н. Гринберга виновной в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий и штрафу в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщили в суде.

Согласно постановлению, работники больницы не выполняли санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия. Сотрудников не изолировали и не госпитализировали при появлении симптомов респираторного заболевания. Кроме того, сотрудники отделений не контролировали соблюдение масочного режима пациентами.





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