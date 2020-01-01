Татьяна Сукрушева Из-за пожара из спорткомлекса «Олимпия» эвакуировали 70 человек Обошлось без жертв Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 15 декабря в пермском спорткомплексе «Олимпия» на ул. Мира загорелась теплоизоляция, площадь возгорания составила 3 кв. м. Тем не менее персоналу пришлось эвакуировать 70 посетителей и сотрудников, в том числе 26 детей.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под крыши здания», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Также в ведомстве добавили, что никто не пострадал.

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