В Прикамье — новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19, количество погибших превысило 1,4 тыс. инфицированных За минувшие сутки заболели 320 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 320 новых случаев заболевания коронавирусом. Это очередной рекордный показатель с начала пандемии.

Кроме того, за сутки скончались 33 инфицированных пациента: 18 — напрямую от вируса, 15 — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, с начала пандемии в Прикамье зафиксировано 25 339 случаев заражения, из них вылечились 19 407 человек, 1416 — скончались (879 — напрямую от вируса, 537 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4 тыс. человек. К аппаратам ИВЛ подключены 108 инфицированных, количество свободных мест в коронавирусных отделениях и перепрофилированных под лечение коронавируса клиниках составляет 27,6%.

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