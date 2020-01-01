Карагайский округ возглавил бывший глава поселения Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня заседании думы Карагайского муниципального округа депутаты избрали главой территории Василия Нечаева. Ранее он занимал должность главы Карагайского сельского поселения. За него проголосовали 16 депутатов, двое воздержались.

Григорий Старцев, возглавлявший район с 2006 года, не стал заявляться на участие в конкурсе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.