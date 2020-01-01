В селе Сива в 2022 году будет построена новая поликлиника Поделиться Поделиться Твитнуть

Управлением капитального строительства Пермского края объявлен конкурс на строительство поликлиники в селе Сива. В соответствии с техзаданием, подрядчик должен начать работы в 2021 году и завершить в III квартале 2022 года, сообщают в краевом минстрое.

Реализация проекта ведётся в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края (АИП). Как ранее отмечал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, эта программа — «важный стратегический документ», в который включены наиболее востребованные населением объекты. Его реализация, подчёркивал глава региона, способствует повышению качества жизни прикамцев. Строительство объектов здравоохранения — один из приоритетов региона. Всего до 2024 года в рамках АИП планируется построить 27 поликлиник, больничных корпусов, врачебных амбулаторий. Сейчас 15 объектов — на стадиях строительства и подготовке к строительным работам, 12 — на этапах предпроектных и проектных работ.



Новая поликлиника в с. Сива разместится на ул. Кутузова, 20. Она будет рассчитана на 120 посещений в смену. Площадь здания составит 4,389 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено строительство четырёх этажей, в том числе техподполья и чердака.



По информации администрации Сивинской поликлиники, в настоящее время поликлинические подразделения больницы расположены в шести зданиях, пять из них построены из дерева. В подразделениях поликлиники узкие коридоры, отсутствуют холлы, поэтому сложно обеспечить соблюдение дистанции между пациентами при ожидании приёма. Основное здание поликлиники построено в 1972 году из бруса. В последнее время деревянные здания всё сложнее поддерживать в нормативном состоянии, поэтому строительство нового здания поликлиники необходимо.



Начальная максимальная цена контракта на строительство поликлиники — 322,689 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 января.

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