До конца года будут приняты изменения в законодательство, которые предполагают создание электронной системы учёта древесины и сделок с ней Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел законопроект «Единой России» о внесении изменений в Лесной кодекс и рекомендовал его к принятию в первом чтении. Этот законопроект стоит в повестке Госдумы на 15 декабря, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Согласно законопроекту, предлагается создать единую государственную информационную систему учёта древесины и сделок с ней.

«Нововведений в Лесной кодекс РФ предлагается много. Я и моя команда активно занимались темой лесопользования, привозили в регион Лесной форум, добились дополнительного финансирования из федерального бюджета на лесоустройство Пермского края, — комментирует законопроект депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Сазонов. — Мой избирательный округ в Прикамье, пожалуй, самый богатый лесом, кроме того, в нём много предприятий, занимающихся лесопереработкой. Поэтому за экспертным мнением обратился к моему опытному партнёру из округа — попросил специалистов ООО «Свеза Уральский» из Нытвенского городского округа прокомментировать самые основные поправки в федеральный закон и по возможности внести свои предложения».

«Что касается предложенной блокировки перевозки (сделок), в случае выявления недостоверной информации по объёму заготовленной древесины, её видовому и сортиментному составу, — рассказывает Борис Френкель, директор по взаимодействию с государственными органами компании «Свеза», — то хотел бы отметить, что на практике лесопользователи часто сталкиваются с несоответствием задекларированного объёма фактически заготовленному по причине устаревшего лесоустройства. Первостепенной государственной инициативой видится решение вопроса с обеспечением эксплуатационных лесов своевременным и регулярным лесоустройством с актуальными данными по запасам древесины, а затем — решение вопроса по учёту и отчётности, его соответствию актуальным данным лесоустройства и лесной декларации. «Блокировка» перевозки только усугубит вопрос выживания лесозаготовителей.

Поддерживаем все предложения законопроекта, что связаны со снижением бумажного документооборота, упрощением оформления и отслеживания объёмов древесины.

Предложенное требование о регистрации в ЕГАИС лесных складов с геопривязкой, внедрение контроля и надзора за погрузкой, выгрузкой, любым перемещением круглых лесоматериалов усложнит и «забюрократизирует» внутренний производственный цикл на лесозаготовке. Наша компания предложила бы сместить фокус на проработку качества уже существующего контроля (ЕГАИС, лесная отчётность формы ИЛ, ВЛ, ОЗЛ, выездные натурные проверки лесничих), а не на увеличение требований по контролю.

Запланированные поступления в виде сборов по административным делам будут собраны с лесопользователей — это ещё одна «штрафная» нагрузка на бизнес.

Дополнительные проверки — избыточны, описанные цели и задачи вводимого «административного обследования лесов» уже сегодня, по сути, являются функциональными обязанностями лесничих и инспекторов лесничеств, представителей региональных структур лесного контроля и надзора. Первостепенной инициативой видится фокус уже существующего лесного контроля и надзора на проблемных местах и повышение эффективности действующих госслужащих в лесном хозяйстве.

Функция тушения лесных пожаров возлагается на арендаторов лесных участков. Тушение лесных пожаров — лицензируемый вид деятельности, требующий не только экспертизы работников, но и серьёзного технического оснащения. Передача данной функции арендаторам значительно увеличит затраты лесозаготовителей (увеличение численности персонала, обучение, лицензирование, приобретение спецтехники и спецсредств, оборудование пожарно-химических станций).

По поводу исключения права субаренды лесных участков — считаем необходимым, наоборот, составить список условий, при которых субаренда возможна. Например, передача лесного участка в субаренду юридическому лицу, входящему в группу компаний и/или аффилированному материнской компании (приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов при модернизации производства оформляются на юридическое лицо, выполняющее функции переработки (производства), а лесозаготовку осуществляет другое юридическое лицо из группы компаний)».

Напомним, что «Единая Россия» начала готовить изменения в Лесной кодекс в 2019 году. Партия предложила создать систему космического мониторинга за лесами, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «чёрными лесорубами», а также увеличить штат лесников — в том числе для предотвращения лесных пожаров. В регионах проходили обсуждения с участием представителей отрасли и экспертов, на которых выработали проекты изменений в этот и другие законы, регулирующие сферу оборота древесины. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал ранее, что оперативных мер в этом вопросе недостаточно: «Необходим системный подход, чтобы навести наконец порядок в этой отрасли, покончить с криминальными схемами».

По информации Федерального агентства лесного хозяйства, за последние семь лет в Пермском крае в пять раз снизился объём незаконно срубленной древесины, в два раза ‒ количество случаев незаконной заготовки, и почти в три раза сумма вреда, причинённого лесу.

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