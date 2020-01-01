Елена Синица США могут закрыть генконсульство в Екатеринбурге Что произойдёт с консульскими сборами, и какие последствия понесёт за собой такое решение Поделиться Поделиться Твитнуть

Соединённые Штаты Америки могут закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

С марта генконсульство в Екатеринбурге оказывает услуги, связанные только с экстренными ситуациями. Аналогично ведётся работа посольства США в Москве и консульского агентства на Сахалине. Работа консульства во Владивостоке была полностью приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Специалисты из Перми, помогающие готовить документы для оформления виз в США, отмечают, что за этот год накопилась большая очередь из желающих попасть на собеседование в консульство в Екатеринбурге.

Помимо тех, кто уже оплатил консульский сбор и ждёт собеседований, есть и те, кто интересуется, когда консульства возобновят свою работу. Визовые центры составляют списки из всех желающих, которым будут звонить сразу, как только продолжится полноценная работа консульств.

Валентина Жукова, менеджер «Единого визового центра»:

— Если закроются консульства в Екатеринбурге и Владивостоке, то соответственно увеличится нагрузка на консульство в Москве. Это, в свою очередь, повлечёт за собой увеличение срока записи, хотя людям и сейчас приходится ждать по несколько месяцев.

По словам Валентины Жуковой, приостановка работы консульств на данный момент никоим образом не повлияет на уже оплаченные консульские сборы. Их действие официально продлено до конца 2021 года.

«Я придерживаюсь позиции, что информация о закрытии консульства в Екатеринбурге — это не более чем слухи. Количество консульств в стране и так сократили. Если закрыть консульства в Екатеринбурге и Владивостоке, то одно консульство в Москве попросту не справится», — заключает руководитель компании, организующей деловые поездки, Елена Матвеева.

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