Елена Лодыгина журналист В Прикамье снесут здание больницы В ходе расторговки контракта стоимость работ снизилась в семь раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

ООО «Демонтаж-Строй» до 15 декабря снесёт здание больницы, находящейся в посёлке Углеуральском, на ул. Белинского, 58. Соответствующая закупка была размещена в конце ноября этого года МКУ «Центр бухгалтерского учёта Губахинского городского округа». Изначально все работы были оценены в 7,2 млн руб. В ходе расторговки контракта стоимость работ снизилась до 1 млн руб.

Подрядчик должен не только разобрать здание 1952 года постройки, но и утилизировать строительный мусор.

Напомним, объединение больниц Кизела, Губахи и Гремячинска с городской клинической больницей №4 произошло в 2017 году. В рамках реализации проекта планировалось провести капитальный ремонт и реконструкцию зданий объединённых больниц, построить в посёлках Кизеловского угольного бассейна несколько модульных ФАПов, увеличить количество бригад неотложной и скорой медицинской помощи, обновить автотранспорт и увеличить количество «узких» специалистов в территориях.

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