Прикамье может привлечь 7 млрд руб. на восстановление прав дольщиков Из них 5 млрд руб. — от федерального Фонда дольщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край сможет привлечь примерно 7 млрд руб. на восстановление прав обманутых дольщиков. Об этом в своём instagram-аккаунте сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«На восстановление прав пострадавших дольщиков заложили в бюджете края до 2022 года по 1,834 млрд руб. В предыдущую треёлетку на достройку проблемных домов было направлено почти в 13 раз меньше — 145 млн руб. Заложенные средства позволят нам привлечь ещё 5 млрд от Федерации, так как Фонд дольщиков софинансирует регион в пропорции 27% и 73%. Соответствующее соглашение уже подписали», — написал Дмитрий Махонин.

Благодаря этому в список домов, которыми займётся фонд, будут включены ещё пять: на ул. Старцева, 143; ул. Карпинского, 108, 110а, 112а; ул. Норильской, 2а.

Приняты решения по 24 домам из списка: десять будут достроены, дольщики 14 домов получают выплаты.

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