Краевые власти ищут подрядчика на строительство третьего моста в Перми Приоритетным вариантом его размещения является створ ул. Крисанова Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края ищут потенциального подрядчика строительства третьего моста через Каму. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на и. о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина.

По его словам, рассматривается несколько вариантов его размещения, но приоритетный — в створе ул. Крисанова.

Напомним, ранее в интервью «Новому компаньону» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что одним из главных условий строительства нового моста станет то, что региональный бюджет должен потратить на него не более 15% бюджетных средств от общей стоимости.

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