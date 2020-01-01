Туроператор вернул жительнице Перми 142 тыс. руб. за несостоявшуюся поездку на Кипр От компенсации морального вреда жительница отказалась Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кировский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между местной жительницей и ООО «Туроператор Библио-Глобус» о возвращении клиенту 142 тыс. руб., уплаченных за турпутёвку на Кипр.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, пермячка обратилась к ним с намерением подать в суд на компанию в связи её отказом вернуть деньги за несостоявшийся тур Пермь — Ларнака «по причине личных обстоятельств клиента».

Специалистом Западного теротдела управления Роспотребнадзора в Кировский районный суд было направлено исковое заявление о расторжении договора на предоставление туристических услуг, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа и морального вреда.

Туроператор предложил клиентке мировое соглашение, по которому согласился вернуть стоимость тура. Как отметили в Роспотребнадзоре, пермячка согласилась на эти условия и суд утвердил мировое соглашение.

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