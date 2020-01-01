Туроператор вернул жительнице Перми 142 тыс. руб. за несостоявшуюся поездку на Кипр
От компенсации морального вреда жительница отказалась
Кировский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между местной жительницей и ООО «Туроператор Библио-Глобус» о возвращении клиенту 142 тыс. руб., уплаченных за турпутёвку на Кипр.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, пермячка обратилась к ним с намерением подать в суд на компанию в связи её отказом вернуть деньги за несостоявшийся тур Пермь — Ларнака «по причине личных обстоятельств клиента».
Специалистом Западного теротдела управления Роспотребнадзора в Кировский районный суд было направлено исковое заявление о расторжении договора на предоставление туристических услуг, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа и морального вреда.
Туроператор предложил клиентке мировое соглашение, по которому согласился вернуть стоимость тура. Как отметили в Роспотребнадзоре, пермячка согласилась на эти условия и суд утвердил мировое соглашение.
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