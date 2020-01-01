Алиса Окулова
В Перми на продажу выставлен банк — объект культурного наследия
Дом Вердеревского продаётся за 70 млн руб.
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В Перми на продажу выставлено двухэтажное здание по адресу ул. Сибирская, 2, в котором располагается офис «Транскапиталбанка». Объявление размещено на сайте avito.ru.
Это здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Вердеревского». Стоимость дома общей площадью 1,6 тыс. кв. м составляет 70 млн руб.
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