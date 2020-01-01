Вместо ледового городка в центре Перми построят ледовое ограждение Всего в центре города будет три «точки притяжения» в новогодние праздники Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На пермской эспланаде вместо ледового городка идёт строительство «ледового ограждения» под названием «Спутник». Об этом сообщили в горадминистрации.

Кроме того, в центре города «точками притяжения» в новогодние праздники станут Театральный сквер, где появятся две горки для катания, а также набережная, где установят скульптурную группу «Молёбка».

В районах всё же появятся полноценные ледовые городки. Так, городок с тремя горками строится у ДК им. Солдатова, в парке им. Миндовского, у ДК «Урал» в микрорайоне Новый Крым, в парке «Счастье есть» на ул. Маршала Рыбалко, в парке им. Чехова на Гайве, перед клубом им. Златогорского, в сквере им. Дзержинского, в сквере им. Розалии Землячки, около УДС «Молот», а также перед клубом «Юбилейный» в Новых Лядах.

Напомним, власти Перми отказались от строительства главного ледового городка из-за эпидемситуации, чтобы он не стал центральным местом скопления горожан.





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