Елена Лодыгина журналист Для недостроенного здания детской поликлиники в Кировском районе откорректируют проектно-сметную документацию за 7 млн руб. Новый проект должен быть готов к 1 сентября 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое минзакупок объявило конкурс на корректировку проектно-сметной документации по строящейся детской поликлинике в Кировском районе Перми, на ул. Шишкина, 20. Начальная максимальная цена контракта составит чуть больше 7 млн руб. Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен откорректировать проектно-сметную документацию, составленную ООО «Проектное бюро «Парма».

Напомним, за работку проекта ООО «Проектное бюро «Парма» получило 5,7 млн руб. Контракт был заключён в 2016 году.

В новой редакции подрядчик должен привести проектно-сметную документацию в соответствие с требованиями к детским медицинским учреждениям и внести изменения с учётом результатов технического обследования недостроенного здания детской поликлиники в Кировском районе Перми.

Плюс, откорректировать подраздел «Технологические решения» раздела №5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Далее подрядчик должен согласовать данный подраздел с министерством здравоохранения Пермского края.

После того как новая редакция проектно-сметной документации будет согласована с «Управлением госэкспертизы Пермского края» и получена положительная экспертиза, подрядчик должен проверить достоверность сметной стоимости объекта и заново разработать полный комплект рабочей документации

Все работы должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2021 года.

Напомним, детская поликлиника на ул. Шишкина, 20 в Кировском районе Перми строится с 2017 года. Контракт с ООО «Спецэлектромонтаж» был заключён в ноябре 2017 года на 200 млн руб. Объект должен был быть сдан в строй в марте 2019 года.

Однако строительство объекта велось со значительным отставанием от графика выполнения работ — 140 дней. Впоследствии контракт с этим подрядчиком был расторгнут. Новый контракт был заключён с ООО «Инжстрой». Объект планировалось сдать в строй в четвёртом квартале 2020 года. Однако уже в октябре 2019 года контракт с ООО «Инжстрой» был расторгнут из-за несоблюдения сроков проведения работ и изменения нормативов по строительству таких объектов. Позже краевой минстрой обратился в суд и потребовал взыскать с подрядчика 50,7 млн руб.

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