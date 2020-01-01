Общее количество инфицированных коронавирусом жителей Прикамья превысило 25 тыс. человек За сутки зафиксировано 316 новых случаев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 316 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных прикамцев с начала пандемии достигло 25 019 человек.

Также за сутки скончались 32 инфицированных пациента: 20 — напрямую от вируса, 12 — от сопутствующих заболеваний.

Вылечились 252 человека.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе вылечились 19 081 человек, скончались 1383 человека: 861 — напрямую от вируса, 522 — от сопутствующих заболеваний.

На карантине находятся 4102 человека. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 99 инфицированных, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях и перепрофидированных под лечения COVID-19 клиниках составляет 24,5%.

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