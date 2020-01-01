Цифровые помощники Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» внедряет передовые методики в области контроля энергопотребления. Не так давно на предприятии завершился второй этап ресертификационного аудита на соответствие международным стандартам в области энергоменеджмента, и действующая на заводе система получила высокую оценку экспертов, сообщает пресс-служба предприятия.

Поводов для гордости на самом деле несколько. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» первым из российских заводов компании «ЛУКОЙЛ» ввёл систему ежедневного мониторинга энергоэффективности. Для оценки энергоэффективности применяется показатель EII. Это один из основных показателей в международной методике оценки эффективности промышленных предприятий Solomon. Если ранее эта величина рассчитывалась раз в два года, то на сегодняшний день ведётся ежедневный мониторинг. Каждое утро руководству предприятия и начальникам производственных объектов предоставляется отчёт, где показаны главные цифры по потреблению топливного газа, пара, электроэнергии по основным технологическим установкам. Текущие сутки сравниваются с предыдущими. По принципу чемпионства выявляются два лидера и аутсайдер. Это даёт возможность не только отслеживать экономию, а она складывается на уровне порядка 500–600 тыс. руб. за сутки, но и оперативно проводить корректирующие мероприятия.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Таким образом, энергоменеджмент осуществляется в несколько этапов. Во-первых, функционирует система «технического учёта» энергоресурсов. Высокий уровень цифровизации, действующие автоматизированные системы учёта технологическими процессами, распределённые системы управления — всё это позволяет использовать уже имеющиеся счётчики и датчики для основных групп потребителей и в онлайне вести сбор показаний.



Второй этап — это визуализация и быстрый анализ информации. Для этих целей применяется бизнес-приложение Visual-MESA. Этот цифровой продукт — тоже своеобразное «ноу-хау»: специалисты пермского НПЗ адаптировали программу под себя, рассчитали эталонные показатели, настроили корреляции.

Кроме того, инженеры по предиктивной аналитике подключили MTell-агента ко всем заводским печам (всего их 71) по одному из основных показателей для оценки энергоэффективности — содержанию кислорода в дымовых газах. То есть заводчане стали использовать цифровые продукты не только для констатации достигнутых результатов, но и для прогнозирования будущих. В перспективе нефтепереработчики планируют настроить такие агенты для контроля за энергопотреблением и на других крупных технологических объектах предприятия.

Третий этап энергоменеджмента — это сопоставление результатов и выработка корректирующих мероприятий. Ежедневный мониторинг позволяет не просто держать руку на пульсе, а более тщательно отслеживать работу установок и видеть все сдвиги не только в процентных отклонениях, но и в денежном выражении.

Внимание к энергоресурсам — топливному газу, пару, электроэнергии — на предприятии особое: экономия и рациональный подход позволяют повышать эффективность работы завода в целом. Осознанная стратегия и стремление к повышению энергоэффективности — это следование общемировым трендам, которые обязывают пермских нефтепереработчиков думать о вопросах перепроизводства и изменении климата. Сегодня, в том числе благодаря цифровым помощникам, в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» есть возможность наглядно видеть достижения в этой области и влиять на ситуацию.

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