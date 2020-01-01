Большинство жителей ПФО не берут больничный и работают, если простывают, но у них нет температуры Ещё 12% остаются дома, но также без оформления больничного Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Большинство работающего населения Приволжского федерального округа (ПФО) не оформляют больничный и приходят на работу, если чувствуют недомогание, но при этом у них нет повышенной температуры. Таковы данные опроса аналитиков рекрутингового портала hh.ru.

Также, согласно исследованию, 12% респондентов остаются дома, но также не оформляют больничные листы. Ещё 11% всё же оформляют больничные, но продолжают трудиться дистанционно. И лишь 13% и оформляют больничный, и не трудятся дистанционно.

При этом 41% опрошенных уверены, что если они заболеют, то это вина коллег, которые их заразили.

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