Пермский край занимает 4-е место в ПФО по количеству оформленных ипотечных кредитов За 10 месяцев 2020 года в регионе выдано 29,2 тыс. ипотечных кредитов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пермский край занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству одобренных ипотечных кредитов за январь — октябрь 2020 года. По данным Аналитического центра ЦИАН, в регионе их оформлено 29,2 тыс. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выше Пермского края находятся Татарстан (46,5 тыс.), Башкортостан (45,6) и Самарская область (29,3).

Объём ипотечного кредитования в Прикамье — 55,6 млрд руб. Это 5-й показатель в ПФО, здесь, помимо вышеперечисленных регионов, Пермский край обошла Нижегородская область (58,1).

Тем не менее по финансовому объёму показатель Прикамье выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 47%.

Средний размер ипотеки в регионе — 1,91 млн руб.

При этом на новостройки в регионе приходится лишь 28% всех ипотек, что характерно и для всей России: доля новостроек составляет треть от всего объёма жилья, оформляемого в ипотеку.

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