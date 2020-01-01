В Пермском крае в этом году выдано автокредитов на 13,5 млрд руб. Это на 2,9% меньше, чем год назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в период с января по октябрь 2020 года на территории Пермского края банки выдали автокредитов на сумму 13,56 млрд руб., это примерно на 410 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (было на 13,97 млрд руб.).

При этом из 28 исследованных регионов, в 12-и объём выданных автокредитов в этом году увеличился, а в 16-и – уменьшился (в том числе и в Прикамье).

Самые большие объёмы выданных автокредитов отмечены в Москве (68,65 млрд руб.), Московской области (43,31 млрд руб.), Санкт-Петербурге (41,89 млрд руб.), а также в Республике Татарстан (25,85 млрд руб.) и Краснодарском крае (24,21 млрд руб.).

Пермский край занимает 12-е место.

В среднем по России отмечено сокращение объёмов выданных автокредитов на 0,4%.

По мнению экспертов НБКИ, общее снижение напрямую связано с периодом самоизоляции, когда фактически не работали банки по данному кредитному направлению. Но с другой стороны, после отмены жёсткой самоизоляции наблюдается резкое увеличение спроса на этот вид кредитов, связанных с двумя причинами: продление программ льготного кредитования и ожидания повышения цен на автомобили, что заставило потенциальных покупателей быть более активными.

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