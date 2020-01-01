Елена Лодыгина журналист В Перми за неделю закрасили более 30 граффити на домах Администрация Перми провела несколько рейдов Поделиться Поделиться Твитнуть

В начале декабря специалисты районных администраций Перми провели несколько рейдов по выявлению незаконных граффити на фасадах домов. Только в Свердловском районе было выявлено девять таких надписей — управляющим компаниям было направлено требование о ликвидации граффити в кратчайшие сроки.

В Мотовилихинском районе Перми было проведено 48 рейдов — закрашено порядка 24 граффити. В том числе закрашены надписи, рекламирующие незаконный оборот наркотиков. Работы проводились двумя управляющими компаниями: «УК «ТехКомфорт» и ООО «УК «Опора».

Напомним, по Правилам благоустройства в Перми запрещается размещать на фасадах зданий информацию или изображения с нарушением требований действующего законодательства, а также частные объявления, афиши, агитационные материалы, крепить растяжки, выполнять надписи, графические рисунки и другие изображения.

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