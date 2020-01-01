Елена Лодыгина

Елена Лодыгина

журналист

Авиаперевозчик Azur Air запустит прямые рейсы из Перми в Сочи

Новые рейсы появятся в конце декабря

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Авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Перми в Сочи. Рейсы запланированы на 27 и 31 декабря, 5 и 9 января. Стоимость перелёта в одну сторону составит от 4,3 тыс. руб., время в пути — 3 часа 25 минут. 

Ранее прямые рейсы из Перми в Сочи начала выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Авиаперевозчик летает по данному маршруту до трёх раз в неделю.


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