Елена Лодыгина журналист Авиаперевозчик Azur Air запустит прямые рейсы из Перми в Сочи Новые рейсы появятся в конце декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из Перми в Сочи. Рейсы запланированы на 27 и 31 декабря, 5 и 9 января. Стоимость перелёта в одну сторону составит от 4,3 тыс. руб., время в пути — 3 часа 25 минут.

Ранее прямые рейсы из Перми в Сочи начала выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Авиаперевозчик летает по данному маршруту до трёх раз в неделю.

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