С начала пандемии в Прикамье скончались более 1,3 тыс. человек с коронавирусом
За сутки смертность составила 28 человек
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 314 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество случаев с начала пандемии в регионе достигло 24 385.
Из них 18 542 человека вылечились (+373 за сутки), 1 321 — скончались (+28): 824 — напрямую от коронавируса, 497 — от сопутствующих заболеваний.
На карантине находятся 4 190 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 99 пациентов, в коронавирусных отделениях и перепрофилированных для лечения вируса клиниках свободный коечный фонд составляет 30,5%.
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