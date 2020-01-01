С начала пандемии в Прикамье скончались более 1,3 тыс. человек с коронавирусом За сутки смертность составила 28 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 314 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество случаев с начала пандемии в регионе достигло 24 385.

Из них 18 542 человека вылечились (+373 за сутки), 1 321 — скончались (+28): 824 — напрямую от коронавируса, 497 — от сопутствующих заболеваний.

На карантине находятся 4 190 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 99 пациентов, в коронавирусных отделениях и перепрофилированных для лечения вируса клиниках свободный коечный фонд составляет 30,5%.

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