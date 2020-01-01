Новогодние ёлки в детсадах и школах пройдут без присутствия родителей
Оперштаб определил формат новогодних празднований в образовательных учреждениях
На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории Пермского края 11 декабря принято решение о формате проведения праздничных и новогодних мероприятий в учреждениях образования.
В частотности, Роспотребнадзор разрешил проведение праздников в детсадах, школах и учреждениях дополнительного образования, но их организация допускается исключительно в группах и классах без присутствия родителей и посторонних людей.
При этом запрещены мероприятиях «общешкольного» формата. То есть при их проведении нельзя смешивать детей из других групп или классов.
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