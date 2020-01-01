Татьяна Сукрушева Теодор Курентзис вместе с musicAeterna откроют оперную программу Зальцбургского фестиваля В Австрии планируется показать восемь оперных постановок, 80 концертов и несколько театральных представлений Поделиться Поделиться Твитнуть

Андреас Коларик

Стала известна программа Зальцбургского музыкального фестиваля, который состоится с 17 июля по 31 августа 2021 года.

Пперную программу фестиваля 26 июля откроет премьера «Дон Жуана» в версии Ромео Кастеллуччи. Музыкальным руководителем постановки является Теодор Курентзис, дирижёр будет управлять оркестром и хором musicAeterna.

Всего на фестивале будут представлены восемь оперных постановок, 80 концертов и несколько театральных представлений, полноценная программа фестиваля станет известна в следующем году.

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