У пермских нефтяников — новый коллективный договор Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Пермские нефтяники приняли коллективный договор — основной документ, в котором зафиксирована расширенная система льгот и гарантий работников, — на новый период, с 2021 по 2023 год. Он вступит в силу 1 января будущего года, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа-Пермь».

Главное отличие документа — усиление мер поддержки семей с детьми.

Так, вдвое увеличена выплата одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет. Более чем в два раза выросла сумма материальной помощи работникам при рождении детей. В шесть раз стала больше ежегодная выплата для тех, у кого на иждивении есть дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. Кроме того, увеличилась выплата в случае смерти члена семьи. Плюсом к этому в перечень членов семьи включены теперь не только дети, супруг или супруга, но и родные братья и сёстры работников.

«Придя работать в компанию «ЛУКОЙЛ», человек, как правило, остаётся здесь надолго, формируются многочисленные династии нефтяников. Залог нашего успеха в работе с людьми — социальный пакет, дополненный обширными мерами поддержки в рамках коллективного договора», — заявил заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников.

«Главная особенность нового договора в том, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку и нестабильную ситуацию на топливно-энергетическом рынке, мы не просто пролонгировали главный социальный документ предприятия, но и внесли улучшения в некоторые статьи. Это дополнительно подчёркивает неизменность курса социальной ответственности компании «ЛУКОЙЛ»», — отметил председатель Объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.

Объединённая первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» включает порядка 9 тыс. членов профсоюза из первичных организаций девяти предприятий. Коллективный договор «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» неоднократно признавался лучшим среди организаций Нефтегазстройпрофсоюза России.

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