Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать посетить в эти выходные, с 11 по 13 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

11 декабря с 04:40 до 12 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Ангел-истребитель» (16+). Трагический абсурд званого вечера, обернувшегося ловушкой для знатных ценителей музыки, стал сюжетом фильма Луиса Бунюэля, а в 2016 году впервые попал на оперную сцену. Томас Адес в соавторстве с либреттистом и режиссером Томом Кернсом создали галерею музыкальных образов: на 22 персонажа заявлено десять типов голосов. В спектакле Мет собран выдающийся ансамбль солистов, среди которых Одри Луна (Летисия Мэйнар), Йестин Дэвис (Франсиско Авила), Джозеф Кайзер (Эдмундо ди Нобиле), Джон Томлинсон (доктор Конде), Элис Кут (Леонора де Пальма), Кристин Райс (Бланка Дельгадо), Родни Гилфри (Альберто Рок), Дэвид Адам Мур (полковник Альваро Гомес).

Пермская государственная художественная галерея

11 декабря Пермская художественная галерея приглашает на открытие выставки «Внутри картины» (0+), созданной специально для детей. Авторы проекта постараются занимательно и с юмором рассказать детям и взрослым о том, что такое живопись. Посетители выставки смогут найти ответы на вопросы: что находится в мастерской художника, с помощью каких материалов и инструментов он создает картины, как и почему в разные эпохи развивалась и менялась живопись. Отдельный зал выставки будет посвящен предметной инсталляции «Внутри картины», которая позволит посетителям оказаться «по ту сторону» рамы и почувствовать себя героем живописного произведения.

11 декабря стартует ХХ Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (12+). В 21:00 пройдёт церемония открытия в онлайн-формате, как и большинство событий фестиваля. В 22:00 будет показан фильм «Кстати, о деревьях», рассказывающий о преданной любви к кино. Бесплатный показ этого фильма пройдёт на сайте CoolConnections.ru (необходима предварительная регистрация). Подробную программу кинопоказов можно увидеть в группе Вконтакте и на сайте фестиваля.

С 12 по 16 декабря в частной филармонии «Триумф» зрители увидят лучшие фильмы разных лет Best of Flahertiana, программу «Пермская премьера», куда вошли картина Павла Печёнкина «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» (12+) и «Иная речь. Вспоминая Алексея Решетова» (12+) Бориса Караджева, а также специальный показ «театрального» фильма «Год, полный драмы» (16+). При поддержке Гете-Института, Министерства иностранных дел Германии и фестиваля «Докер» состоятся показы программы «DocTor: горизонты возраста» (16+). Вечером можно будет посмотреть картины студконкурса, программу лучших студенческих фильмов «Цвет настроения» (12+) в партнёрстве с агентством Eastwood Agency.

11 декабря в 19:00 XIV фестиваль Современной музыки «Sound 59» (12+) приглашает на мастер-класс «Михаил Спасский. Опыт записи камерной акустической музыки». На следующий день, 12 декабря в это же время, пройдёт лекция-концерт композитора и пианистки из Санкт-Петербурга Настасьи Хрущёвой «Метамодерн: эйфория, отстранённость, русская хтонь». 13 декабря в 19:00 зрителей ждёт концерт «Пермский стиль-2020». Трансляция события пройдёт на сайте фестиваля.

11 декабря в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Сокровищница Вены» (12+). Стоимость 200 рублей.

12 декабря в 06:00 пройдёт концерт Home for the Holidays Benefit Concert (18+) при участии Шер, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Организатором выступает легендарная Синди Лопер — именно на ее страницах будет идти трансляция. Концерт пройдёт в поддержку фонда True Colors United, оказывающего помощь молодым бездомным людям и ЛГБТ-сообществу. Кроме уже названных исполнителей, в звездном концерте примут участие Долли Партон, Адам Ламберт, Бой Джордж, LL Cool J и даже Вупи Голдберг.

12 декабря в 14:00 и 17:00 Пермский театр юного зрителя приглашает зрителей на премьеру спектакля «Алиса в стране чудес» (6+ от 9 лет) в постановке режиссёра из Великобритании Майкла Ханта. Спектакль рассказывает историю путешествия в загадочную и пугающую страну чудес, через историю одной семьи.

12 декабря в 14:00 Gorillaz (18+) представят свой новый альбом на трёх концертах. Билеты от 15 долларов.

12 декабря в 21:00 LiveМТС приглашает на концерт группы «Чайф» (18+). Выступление «Чайфа» приурочено сразу к двум событиям: 35-летию группы и выходу нового альбома «Оранжевое настроение III». Это будет акустическое шоу, где «Чайф» исполнят и новые треки, и неизданные вещи, и всем известные композиции.

13 декабря в 01:00 пройдёт концерт американской скрипачки Линдси Стирлинг (18+) Home for the Holidays Special. Билеты от 23,5 долларов.

13 декабря в 01:00 выступит Андреа Бочелли (18+) Believe In Christmas. Билеты от 25 долларов. Трансляция будет вестись из Театра Реджо в Парме, а постановкой шоу занимается Франко Драгоне, работавший с Cirque du Soleil.

13 декабря в 04:00 пройдёт благотворительный концерт в поддержку американских ветеранов (18+), на котором выступят Брэндон Флауэрс (The Killers), Джеймс Хэтфилд (Metallica), Эдди Веддер (Pearl Jam), Джон Бон Джови и другие звёзды. Также покажут архивные выступления HAIM, Ринго Старра, Шерил Кроу и The Doobie Brothers. Билеты от 20 долларов.

13 декабря с 04:40 до 14 декабря, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Расцвет и падение города Махагони» (16+). Над этой экспериментальной «эпической оперой» работали сразу два гения немецкого театра: музыку создал композитор Курт Вайль, а либретто — ироничное и беспощадное — написал легендарный драматург и реформатор театра Бертольд Брехт. «Махагони» в постановке Мет изумляет не только изощрённой работой режиссёра Джона Декстера, но и звёздным составом — в этой постановке 1979 года в партии лесоруба Джима Макинтайра можно услышать Ричарда Кассилли, в партии проститутки Дженни — великую Терезу Стратас.

13 декабря в 12:00 Парк им. Горького приглашает на IV городской забег Дедов Морозов и Снегурочек «Пермский-Дед-Мороз.рф. Разминка 2021» (0+). Главное условие участия в забеге — наличие костюма Деда Мороза или шапочки Деда Мороза и Снегурочки! (колпак, парик, кокошник, диадема…). В мероприятии могут принять участие даже самые маленькие Деды Морозы и Снегурочки, которые продемонстрируют свои украшенные сани Деда Мороза (коляски, санки). Между забегами участников ждут игры и зажигательные танцы от центра хип-хоп культуры «Фабрика танца».

13 декабря в 15:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию спектакля «Король Лир: Маккеллен» (16+). «Король Лир» в постановке Джонатана Манби переехал с подмостков Chichester Festival Theatre на сцену лондонского Duke of York's Theatre — а оттуда и на экраны проекта TheatreHD. До обнародованных в 2020-м году планов сэра Йена Маккеллена сыграть в новой постановке «Гамлета» именно Лир был его последней большой шекспировской ролью.

13 декабря в 18:00 «Ария» (18+) выступит с концертом, посвящённым 35-летию группы. Трансляция будет вестись из студии «Твой новый мир» на YouTube-канале «Арии».

13 декабря в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Шенбрунн. Летняя резиценция императоров» (12+). Стоимость 200 рублей.

До 15 декабря в Перми проходит благотворительный тату-марафон (18+) в поддержку бездомных людей. Деньги, собранные по итогам марафона, пойдут на оказание помощи бездомным людям.

Ежедневно Okko показывает записи трёх постановок, номинированных на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Для программы «Золотая Маска» online выбраны драматические спектакли: «Сирано де Бержерак» (18+) Александринского театра в постановке Николая Рощина, «Дети солнца» (16+) Новосибирского театра «Красный факел» режиссёра Тимофея Кулябина и художника Олега Головко и «Преступление и наказание» (18+) Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» режиссера Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной. Созданные по классическим текстам, все три работы предлагают яркое и неординарное переосмысление этих произведений.

Ежедневно Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на показ лучших спектаклей и концертов, которые размещены на платформе Permоpera.Online (0+). Здесь вы найдете пополняющуюся коллекцию видеозаписей: лучшие оперные и балетные спектакли текущего репертуара, разнообразные симфонические и камерные концерты, архивные программы о легендарных артистах и событиях, изменивших ход театральной истории, а также виртуальные экскурсии, бэкстейджи, проекты для детей и многое другое.

Едежневно на сайте мэра Москвы можно увидеть различные трансляции событий, которые проходят в столице, например, 12 декабря в 23:00 на вечере фортепианной музыки в Мемориальном музее А.Н. Скрябина выступят пианистки Варвара Мягкова, Елена Дроздова и Зара Амбарцумян (12+). Они исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Ференца Листа.

Портал «Культура.РФ» представляет работы известных отечественных композиторов XIX—XX веков в операх, балетах, вальсах и симфониях, а также произведения из рейтинга «Топ-100 в классической музыке» (0+).

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