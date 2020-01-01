Количество инфицированных коронавирусом в Прикамье превысило 24 тыс. человек За сутки зафиксировано 315 новых заражений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 315 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество случаев с начала пандемии в регионе достигло 24 071.

Из них 18 169 человек вылечились (+352 за сутки), 1293 — скончались (+28): 808 — напрямую от коронавируса, 485 — от сопутствующих заболеваний.

На карантине находятся 4247 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 102 пациента, в коронавирусных отделениях и перепрофилированных для лечения вируса клиниках свободный коечный фонд составляет 29,9%.

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