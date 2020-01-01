Дмитрий Сазонов: «Земельные участки теперь можно передать под индивидуальное строительство» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Государственной думе 9 декабря в окончательном чтении принят закон об обеспечении ускоренной реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья. Речь идёт о внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», сообщает пресс-служба исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Согласно принятым поправкам, снимаются ограничения на использование регионами и муниципалитетами дополнительных средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства сможет направлять временно свободные, а также привлечённые кредитные и иные заёмные средства сверх лимита, который установлен для субъекта Федерации на текущий год.

«Так, предусмотрена возможность выделения земельных участков, на которых ранее размещались расселённые аварийные многоквартирные дома, под индивидуальное строительство — в собственность и бесплатно — в населённых пунктах с населением не выше 30 тыс. человек, — комментирует поправки Дмитрий Сазонов, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». — Этот вопрос очень актуален для территорий моего избирательного округа. В частности, главы города Кудымкара и Кудымкарского муниципального округа при последней личной встрече проговорили о невозможности снова ввести в оборот такие земельные участки под строительство жилья. Сейчас администрация не вправе и продать земельный участок после расселения граждан из многоквартирного дома, чтобы, к примеру, пополнить бюджет, хотя земли много в центре города, на неё есть спрос. Также есть ограничения по виду назначения земли. Сейчас же получить земельные участки бесплатно смогут в том числе и граждане, имеющие трёх и более детей и стоящие на учёте для улучшения жилищных условий».

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