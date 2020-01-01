Мария Сыропятова Миграционный отток из Пермского края увеличился на 14% Но отмечен приток населения из Москвы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

За девять месяцев 2020 года Пермский край покинули 51,8 тыс. человек, а приехали в регион 48,8 тыс., то есть миграционный отток составил примерно 3 тыс. человек. Такие данные приводит Пермьстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отток населения увеличился на 14% (тогда отток составлял 2,5 тыс. человек).

При этом в ведомстве отмечают, что продолжают доминировать тенденции к миграции в пределах России. Из Пермского края миграционный отток наблюдается в Краснодарский край (469 человек), Московскую (262) и Ленинградскую области (255). При этом новой тенденцией стал приток из Москвы (+224), так как в прошлом году был отмечен отток туда (-230).

Международная миграция со странами СНГ также демонстрирует ускорение оттока: за первые девять месяцев 2020 года он составил 392 человека. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число мигрантов по-прежнему выезжает в Украину, Армению и Узбекистан. Со странами дальнего зарубежья зафиксирован миграционный прирост (193 человека), большую часть которого составляли мигранты, прибывшие из Индии — 168 человек.

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