На краевые выборы в единый день голосования в Прикамье потратили 280,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края одобрила отчёты о расходовании средств краевого бюджета на подготовку и проведение выборов губернатора, а также дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания по трём округам. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, всего на подготовку и проведение выборов в бюджете было предусмотрено 290,7 млн руб. Фактические расходы составили 280,4 млн руб. Сэкономленные 10,3 млн руб., в соответствии с законом, до конца года будут возвращены в бюджет.

Эти деньги были направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, информирование избирателей, организацию видеонаблюдения на участках, использование и эксплуатацию средств КОИБ.

«Членами рабочей группы и контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Пермского края, в которую входят представители правоохранительных органов, надзорных ведомств и финансовых структур, проведена документальная проверка целевого и эффективного расходования средств краевого бюджета, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено», — сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Утверждённые документы будут направлены в Законодательное собрание Пермского края. Только после этого официально завершатся избирательные кампании, прошедшие 13 сентября 2020 года.

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