В пермском «УРАЛХИМе» принят коллективный договор до 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подписан коллективный договор на 2021-–2023 годы. Документ содержит объём социальных льгот и гарантий, значительно превышающий требования законодательства и отраслевых соглашений, сообщает пресс-служба предприятия.

В конференции трудового коллектива по принятию нового коллективного договора на последующие три года 9 декабря 2020 года приняли участие 20 делегатов от всех подразделений филиала «ПМУ», директор предприятия Алексей Аверьянов, председатель первичной профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения» Галина Балдуева, а также председатель крайкома Росхимпрофсоюза Алексей Клейн. Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации конференция проходила в онлайн-формате.

Представители сторон выступили с докладами о проделанной работе в рамках выполнения коллективного договора в 2019 году. За отчётный период на эти цели было направлено 177,5 млн руб. В расчёте на одного сотрудника филиала «ПМУ» расходы на обеспечение социальных льгот и гарантий в 2019 году составили 221,3 тыс. руб.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Наша социальная программа, несмотря на сложный период, не сокращается. Компания видит приоритетным для себя поддержание достойного уровня заработной платы работников. По этому показателю филиал «ПМУ» — в лидерах химической отрасли Пермского края. В приоритете также соблюдение всех требований охраны труда и забота о здоровье персонала. В 2019 году расходы на оздоровление работников выросли значительно — на 17%.

Минимальная и средняя заработные платы на «ПМУ» превышают нормы, установленные в отраслевом тарифном соглашении. Работники предприятия обеспечиваются сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Персонал имеет возможность проходить оздоровление в санаториях и профилакториях. На заводе круглосуточно работает здравпункт с широким спектром оказания медицинских услуг. Сотрудникам предоставляются услуги транспорта, выплачивается дотация на питание, подразделения снабжаются питьевой бутилированной водой. Для детей работников организуется отдых в лагерях.

Работники «ПМУ» подтвердили выполнение условий коллективного договора в 2019 году в полном объёме. Документ стал основой нового колдоговора на 2021–2023 гг. В нём сохранён весь объём социальных льгот и гарантий. Корректировки текста связаны с изменениями трудового законодательства и локальных нормативных актов. Делегаты конференции единогласно проголосовали за принятие нового коллективного договора.

Алексей Клейн, председатель крайкома Росхимпрофсоюза:

— Поздравляю филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» с принятием «конституции» предприятия! Очень радует, что за время конференции ни разу не прозвучали слова о секвестре, обнулении или заморозке тех или иных льгот и гарантий коллективного договора. Это и есть настоящая социальная ответственность бизнеса — в сложные времена приложить все усилия, чтобы сохранить меры поддержки сотрудников.

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