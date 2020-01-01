VII Международный Рождественский фестиваль Пермской филармонии готов радовать и удивлять Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Он пройдёт с 14 декабря по 13 января. Музыкальный Рождественский марафон (6+) включает в себя 20 концертных программ органной, фортепианной, камерной, джазовой, народной, хоровой музыки, программ для детей и всей семьи, сообщают в Пермской филармонии.

Откроет VII Международный Рождественский фестиваль 14 декабря один из лучших струнных квартетов в мире, в котором соединились филигранное мастерство, высочайший профессионализм, творческая индивидуальность каждого исполнителя и стройность ансамблевого звучания — квартет имени Глинки. В программу концерта в Перми музыканты включили произведения выдающихся европейских композиторов — Шостаковича, В. Гаврилина, Ф. Шуберта.

Второй концерт фестиваля (16 декабря) пройдёт под знаком вокальной группы «Акапеллика» (Санкт-Петербург). На концерте будут исполнены всеми любимые песни, посвящённые добру, любви и чуду Рождества, а также авторские композиции «Акапеллики».

19 декабря — концерт трио Александра Маслова — коллектива известных санкт-петербургских музыкантов, уже многие годы радующих поклонников джаза своими необычными музыкальными экспериментами. Знакомые с детства шедевры классической музыки в невероятных джазовых импровизациях; виртуозные пассажи фортепиано, волшебный звук вибрафона и свингующий бас контрабаса в яркой предновогодней программе «Между классикой и джазом».

Концерт 21 декабря, посвящённый самому светлому и удивительному празднику — Рождеству, будет совершенно особенным. Популярную классику на органе и стеклянной арфе исполнят известные музыканты — заслуженный артист России Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга и Александр Лемешев из Москвы. На концерте прозвучит популярная музыка Баха, Моцарта, Жигу, Видора, Боккерини, Дворжака, Лядова, Чайковского. Изысканное сочетание стеклянной арфы и органа придаст вечеру неповторимое очарование.

10 января праздничный мужской хор московского Данилова монастыря (художественный руководитель и главный регент хора — Георгий Сафонов) исполнит духовную классику, монастырские, народные, казачьи песни, духовные стихи.

11 января на сцене Органного зала — любимец пермской публики, заслуженный артист России Павел Нерсесьян, фортепиано (Россия — США). В программе — М. Глинка, Ф. Шопен, М. Огинский, С. Рахманинов, И. Стравинский, Н. Метнер.

Одна из отличительных особенностей Рождественского фестиваля — творческие коллаборации музыкантов разных исполнительских школ из разных городов. Многие из них впервые встречаются именно на сцене Пермской филармонии.

Так, волшебным светом любви и музыки наполнена концертная программа «Ночь Рождества», которую 22 декабря представят академический хор «Млада» и солистка Пермской филармонии органистка Евгения Камянская. В программе концерта — музыка, написанная в разное время, в разных странах и разных жанрах, покорившая сердца публики во всём мире.

5 января совместную программу исполнят солистка филармонии Евгения Камянская (орган) и лауреат проекта «Квартет 4х4», победитель I Международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция» Российский квартет саксофонистов (Москва).

6 января в программе «Вечер накануне Рождества» творческие усилия объединят камерный оркестр В-А-С-Н — The Soloists of Russia (Екатеринбург), ансамбль солистов «Квартет Каравай» Пермской филармонии, солистки филармонии: Евгения Камянская, орган и Маргарита Соснер, сопрано; артисты Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского: Наталья Кириллова, сопрано, Наталья Буклага, меццо-сопрано, Эдуард Морозов, баритон, Константин Березин, труба, саксофон.

Неизменная традиция Рождественского фестиваля — участие в нём коллективов и солистов Пермской филармонии. 30 декабря в программе «Предкарнавальная ночь», где прозвучат лучшие новогодние хиты, вместе с ансамблем «Каравай» выступят замечательные пермские артисты Владимир Чадов (тенор); артисты Пермского ТЮЗа — заслуженная артистка России Ирина Шишенина и Дмитрий Юрков (художественное слово, вокал); молодой виртуозный барабанщик Павел Пешин.

Становится хорошей традицией провожать уходящий год в компании с «Хорус-квартетом». 31 декабря, всего за несколько часов до Нового года, солисты Пермской филармонии подарят пермякам и гостям города праздничную концертную программу «Новый год с «Хорус-квартетом». Всеми любимые песни А. Зацепина, А. Рыбникова, С. Никитина, Г. Гладкова, Е. Крылатова, М. Таривердиева; попурри из мультфильмов; известные рождественские песни на английском языке помогут настроиться на праздничную волну и встретить Новый год в прекрасном настроении.

Рождество — не Рождество, если в вечером 7 января вы пропустили концерт «Рождество Христово» Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии. И эта хорошая традиция насчитывает уже много лет.

Ещё одна традиционная страница фестиваля — музыкальные программы для юных слушателей. На нынешнем фестивале их будет как никогда много — шесть!

26 декабря оркестр русских народных инструментов имени Виктора Салина Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой представит юным слушателям музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» по мотивам известного произведения Самуила Маршака. Художественное слово — заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова, Пермь.

27 декабря филармония приглашает на музыкальный концерт-спектакль для детей и родителей «Сюрприз на Рождество, или Белоснежка собирает друзей» с участием солистов филармонии и юных музыкантов Перми.

3 января ансамбль солистов «Хорус-квартет» Пермской филармонии споёт детям о «Мультляндии, или Новых приключениях бременских музыкантов».

4 января лауреат международных конкурсов Лилия Печёнкина, орган (Санкт-Петербург), и артистка Пермского ТЮЗа Евгения Шишенина (художественное слово) расскажут музыкальную сказу «Маленький принц».

6 января камерный оркестр В-А-С-Н — The Soloists of Russia (Екатеринбург) подарит маленьким слушателям музыкальную фантазию для рассказчика и камерного оркестра. Прозвучит музыка из сюит «Увертюра-бурлеск» Г. Телемана, «Марионетки» Эд. Мак-Доуэлла и «Игрушки на ёлке» В. Ребикова

9 января легендарный советский полнометражный мультфильм «Снежная королева» (1957) будет показан в сопровождении авторской импровизации одного из самых ярких представителей российской органной школы — главного органиста и хранителя органа московского концертного зала «Зарядье» Лады Лабзиной. Такой формат концерта — это уникальный шанс в доступной форме познакомить детей с органной музыкой.

Завершится VII Международный Рождественский фестиваль 13 января программой «Старый Новый год с оркестром». На сцене Органного зала — лауреат всероссийского и международных конкурсов оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина Пермской филармонии. В программе — музыка советских и современных российских композиторов.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.