Елена Лодыгина журналист Мэрия предложила частично покрыть бюджетный дефицит неиспользованными и сэкономленными средствами Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Администрация Перми предлагает потратить 188 млн руб. на частичное покрытие бюджетного дефицита. При новых расчётах размер бюджетного дефицита составит 3,4 млрд руб. Об этом сообщила замглавы Перми Вера Титяпкина в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы.

По словам Веры Титяпкиной, в конце этого года администрации за счёт отсутствия потребности и экономии неиспользованных средств удалось сократить расходы на 288 млн руб. Из них, например, 100 млн руб. предлагается дополнительно направить в том числе на повышение зарплат педагогам (35 млн руб.), строительство дороги Лесной (23 млн руб.), предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде (48 млн руб.). Оставшаяся сумма — 188 млн руб. — будет потрачена на сокращение бюджетного дефицита в этом году.

Также администрация Перми предлагает перераспределить расходы в 2020–2021 годах в связи с уточнением сроков выполнения работ по отдельным объектам капитального строительства. Так, по Управлению капитального строительства Перми будет перераспределена сумма в 83 млн руб., по департаменту дорог и благоустройства — 80 млн руб. По департаменту транспорта проектом предусматривается внутриотраслевое перераспределение средств на исполнение судебных решений о взыскании задолженности по оплате льготных проездных документов на сумму 168 млн руб. По департаменту ЖКХ будут перераспределены 1,6 млн руб.

По словам главы Контрольно-счётной палаты Перми Марии Батуевой, доходная часть городского бюджета за 11 месяцев 2020 года составила 32,9 млрд руб. (83% от годового плана). Напомним, годовой план составляет 36,3 млрд руб.

Кассовый план 11 месяцев выполнен на 95,8%, в том числе по налоговым доходам — на 100%, по неналоговым — на 94%. План по неналоговым доходам не выполнен из-за снижения доходов от платы за проезд в общественном транспорте (на сумму 228 млн руб.).

Как отметила председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник, всего к проекту поступило 14 поправок, две из них впоследствии были отозваны.

Закономерный вопрос, который возник у депутатов, — почему при планировании бюджета выходит такая сумма неиспользованных средств.

На что Вера Титяпкина ответила, что средства не сокращались, просто эти суммы не были использованы.

Ещё один вопрос касался сокращения расходов на проведение антикоронавирусных профилактических мероприятий. На следующий год на эти цели заложена сумма в 35 млн руб. — это меньше, чем в 2020 году. По словам Веры Титяпкиной, сумма выделена с учётом ранее выданных и не использованных средств.

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