Елена Синица Планируется упростить процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке Гражданам не понадобится предоставлять документы о праве на налоговый вычет Поделиться Поделиться Твитнуть

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Правительство РФ исключит необходимости предоставлять документы о праве на налоговый вычет при покупке квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру: чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически», — поясняил Михаил Мишустин.

Он отметил, что, благодаря такому решению, людям не понадобится документально подтверждать своё право, всё сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы.

Предполагается, что система самостоятельно обработает информацию, обратится к необходимым источникам, в том числе в банк, который выдал ипотечный кредит.

При положительном решении система вернёт средства на счёт налогоплательщика.

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