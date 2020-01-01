Алиса Окулова В Перми закрыта пешеходная часть Комсомольского проспекта Со следующей недели будет закрыта и проезжая часть проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С четверга, 10 декабря, в Перми закрыто пешеходное движение по бульварной части Комсомольского проспекта на участке от ул. Пушкина до ул. Революции. Об этом сообщали в горадминистрации.

Ограничение движения будет действовать до 31 декабря. Перекрытие участка связано с капитальным ремонтом проспекта.

Кроме того, в период с 14 по 31 декабря 2020 года планируется ограничить движение всех видов транспортных средств с 08:00 до 20:00 на участке проспекта от ул. Краснова до ул. Революции. С 4 по 30 января 2021 года в аналогичное время движение ограничат на участке от ул. Пушкина до ул. Краснова.

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