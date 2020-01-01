В Губахе впервые прозвучал орган Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

В рамках XV Международного фестиваля органной музыки в Губахе выступили струнный квартет из Сочи и московская органистка Марина Омельченко. Об этом сообщает пресс-служба «Метафракса».

Во Дворце культуры «Энергетик» состоялось историческое событие в культурной жизни города. Впервые жители Губахи услышали звучание органа, а также познакомились с творчеством музыкантов струнного квартета и солистки «Вивальди-оркестра» Светланы Полянской. Концерт состоялся благодаря активному многолетнему сотрудничеству ПАО «Метафракс», депутатов Законодательного собрания Пермского края Армена Гарсляна, Марии Коноваловой и Пермской краевой филармонии.

В подарок — вдохновение

Полтора часа концерта пролетели, по словам зрителей, как один миг. Музыканты международного уровня представили шедевры классической музыки.

Губахинцы остались в восторге от мелодичного сопрано солистки «Вивальди-оркестра» Светланы Полянской, которая выступает в таких залах, как Большой зал Московской консерватории.

Громкими овациями наградили жители города и музыкантов струнного квартета имени Сергея Рахманинова. Эти участники пермского фестиваля органной музыки приехали на Урал из Сочи. Коллектив образован на базе Сочинской государственной филармонии, а название в честь великого композитора было одобрено в 1995 году его внуком.

Конечно, в истории культурной жизни Губахи навсегда останется тот факт, что впервые со сцены Дворца культуры звучали звуки органа — одного из древнейших музыкальных инструментов. Его история насчитывает несколько тысяч лет. А творила волшебство музыки титулярная органистка римско-католического кафедрального собора Москвы Марина Омельченко.

Концерт был проведён со строгим соблюдением эпидемиологических норм: зрители рассажены в шахматном порядке, соблюдён масочный режим, в свободном доступе установлены санитайзеры.

Музыканты приехали в Губаху и, несмотря на восемь часов пути туда и обратно, остались довольны приёмом и публикой.

Светлана Полянская, солистка «Вивальди-оркестра»:

— Спели, сыграли концерт в Губахе! Спасибо всем! Изголодавшаяся по живому исполнительству публика устроила стоячую овацию. Артисты работали с огромным рвением и упоением. Прекрасный приём и атмосфера!

Артисты в своём вступительном слове признались губахинцам, что это их первый концерт за долгое время ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Они соскучились по живым эмоциям и отклику зала, которые невозможно получить, выступая онлайн.

Поистине небесной красоты музыка органа и скрипок, замечательный вокал подарили губахинцам волшебный вечер. Своими эмоциями они поделились на личных страницах в социальных сетях.

Таланты мирового уровня ещё выступят в городах КУБа

Надо отметить, что тесное сотрудничество ПАО «Метафракс», депутатов Законодательного собрания с Пермской краевой филармонией позволило за последние годы провести несколько масштабных мероприятий в городах КУБа. Жители Гремячинска на открытии обновлённого после ремонта Дворца культуры насладились концертом лауреата всероссийского и международного конкурсов — оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии. В прошлом году для жителей Гремячинска, Губахи и Кизела выступил секстет камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрия Башмета. Участники коллектива также провели мастер-классы по скрипке для учеников музыкальной школы Губахи. В этой же школе регулярно проходят онлайн-концерты филармонии.

Депутаты Законодательного собрания намерены и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Пермской краевой филармонией. В частности, рассматривается вопрос о приезде музыкантов для выступления в только что отремонтированном актовом зале Кизеловской школы искусств.

Галина Кокоулина, директор пермской краевой филармонии:

— Начиная с самого первого фестиваля (15 лет назад), кроме Перми, мероприятия вовлекают в свою орбиту и малые города Пермского края. Орган-позитив — камерный вариант инструмента-исполина, который был приобретён вместе в большим стационарным органом в 2003 году, — побывал в Березниках, Чайковском (дважды), Лысьве (дважды), Кудымкаре, Кунгуре, Краснокамске (дважды), Чусовом, Соликамске, Нытве, Чернушке (дважды), Верещагине, Добрянке, с. Култаево. Благодаря такой инициативе руководства филармонии слушателями международных органных фестивалей стали тысячи жителей Прикамья. В Губахе позитив побывал впервые. Поскольку опыт транспортировки большой, трудностей с доставкой не возникало.

Начиная с десятого, юбилейного фестиваля все концерты транслировались в режиме онлайн в территории края в рамках проекта «Виртуальный концертный зал». На сегодняшний момент у Пермской филармонии 25 филиалов ВКЗ. Губаха в проекте с апреля 2015 года.

Российские музыканты, на полгода лишённые возможности гастролировать за рубежом, а где-то и по стране, с энтузиазмом откликнулись на творческое предложение Пермской филармонии в рамках юбилейного фестиваля. Титулярная органистка римско-католического кафедрального собора Москвы Марина Омельченко, выступающая в крупнейших соборах мира, струнный квартет имени С. В. Рахманинова (Сочи) и обладательница прекрасного голоса, лауреат международных конкурсов солистка «Вивальди-оркестра» Светлана Полянская (сопрано) были приятно удивлены и поражены горячим приёмом жителей Губахи.

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