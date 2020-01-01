Мария Сыропятова В этом году на строительство и реконструкцию социальных объектов в Перми потрачено свыше 4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2020 году расходы бюджета на строительство детских садов, школ, спортивных и культурных объектов в Перми уже составили 4,2 млрд руб., что составляет 62% от общего плана инвестрасходов городского бюджета в 2020 году. Такие данные (по состоянию на 23 ноября 2020 года) привёл на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы его председатель Сергей Богуславский.

При этом он отметил, что до конца 2020 года администрация Перми планирует довести показатели исполнения этой части бюджета до 6,7 млрд руб.

По словам замначальника управления капитального строительства мэрии Ирины Чирковой, наибольший вес в структуре неизрасходованных средств приходится на реконструкцию здания Дворца молодёжи, строительство экстрим-парка, нового корпуса школы №93, спортбазы «Летающий лыжник» и детского сада на ул. Желябова, 16б. Причины — в недостатках проектно-сметной документации и несостоятельности подрядчиков, вышедших на работы по реконструкции или строительству.

«26 сентября было получено повторное заключение госэкспертизы, которая была проведена в связи с выявленными недоработками проектно-сметной документации, — отметила Ирина Чиркова, комментируя ход работ по строительству нового корпуса школы №93. — Это повлияло на ход строительства и освоение денежных средств».

При этом она отметила, что работы ведутся в плановом режиме, и в 2021 году запланирован ввод объекта в эксплуатацию.

«С чем были связаны дефекты в проектно-сметной документации? — задал вопрос вице-спикер Алексей Грибанов. — Если они выявлены, то будут ли применены какие-либо санкции к подрядчику?».

«Дефекты связаны, например, с тем, что было пропущено более ста свай, а также были уточнены ряд конструктивных моментов при производстве работ, — ответила Ирина Чиркова. — После завершения работ штрафные санкции будут предъявлены к проектировщику».

Депутат Пермской городской думы Павел Фадеев обратил внимание, что вопрос с финансированием строительства школы №82 по-прежнему не решён.

«Строительство школы на выделенном участке крайне необходимо в этом районе из-за перегрузки системы образования, — отметил Павел Фадеев. — При этом, по заключению экспертов, часть участка предполагаемого строительства находится в частной собственности, что делает перспективы строительства весьма туманными. Какая работа будет проведена с теми, кто готовил инвестпроект, и какая оценка их деятельности будет дана?»

Ирина Чиркова обещала представить ответ в январе 2021 года.

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