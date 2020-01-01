Татьяна Сукрушева
За не поставленный вовремя пермяку кухонный гарнитур мебельный салон выплатит более 250 тыс. руб.
Житель Перми через суд взыскал неустойку за кухонный гарнитур с салона ООО «Мебельный дом Урал». Между ним и организацией был заключён договор подряда на изготовление кухонного гарнитура по индивидуальному заказу. Мужчина оплатил товар в полном объёме, но мебель не была поставлена ему в указанный срок. Об этом сообщает пресс-служба Мотовилихинского районного суда.
В результате,судом было принято решение о расторжении договора по гарнитуру. Помимо этого, салон выплатит заказчику денежную сумму в размере 119,8 тыс. руб. и компенсацию — 10 тыс. руб., а также штраф 124,8 тыс. руб. и государственную пошлину в размере 5,8 тыс. руб.
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