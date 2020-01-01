Татьяна Сукрушева За не поставленный вовремя пермяку кухонный гарнитур мебельный салон выплатит более 250 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Житель Перми через суд взыскал неустойку за кухонный гарнитур с салона ООО «Мебельный дом Урал». Между ним и организацией был заключён договор подряда на изготовление кухонного гарнитура по индивидуальному заказу. Мужчина оплатил товар в полном объёме, но мебель не была поставлена ему в указанный срок. Об этом сообщает пресс-служба Мотовилихинского районного суда.

В результате,судом было принято решение о расторжении договора по гарнитуру. Помимо этого, салон выплатит заказчику денежную сумму в размере 119,8 тыс. руб. и компенсацию — 10 тыс. руб., а также штраф 124,8 тыс. руб. и государственную пошлину в размере 5,8 тыс. руб.

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