За сутки в Прикамье скончались 34 пациента, инфицированных COVID-19 Количество новых заболевших — 312 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края скончались 34 пациента, инфицированных коронавирусом: 19 — напрямую от вируса, 15 — от сопутствующих заболеваний.

Также за сутки зафиксировано 312 новых случаев заражения, вылечились 387 человек.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Пермском крае заразились 23 756 человек, из них 17 817 вылечились, 1265 — скончались (791 — напрямую от вируса, 474 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4286 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 97 пациентов, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях и перепрофилированных под лечение COVID-19 клиниках составляет 26,9%.

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