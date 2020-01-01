Евгений Дёмкин: «Мы подготовили уникальное предложение для покупателей» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Торговый дом ПЗСП запускает акцию «Нашли дешевле — снизим цену». Акция действует на газобетонные блоки производства ПЗСП и продлится до конца декабря 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

В период действия акции Торговый дом ПЗСП предложит клиенту газоблоки производства ПЗСП по цене конкурента, если эта цена окажется ниже, чем цена реализации идентичного товара Торговым домом. Для участия в акции товар конкурента должен быть в наличии, доступен для самовывоза или доставки со сроком не более семи дней с момента обращения. Воспользоваться предложением «Нашли дешевле — снизим цену» могут физические лица.

Чтобы принять участие в акции, покупателю необходимо подтвердить цену конкурента. Подтверждением цены являются: ссылка на страницу товара на официальном сайте конкурента, оригинальный рекламный материал с действующим ценовым предложением на момент совершения покупки или счёт, выставленный конкурентом.

Приобретая товар напрямую от производителя, клиенты могут воспользоваться специальными предложениями компании. Так, в октябре Торговый дом ПЗСП запустил акцию «Зимнее хранение», которая позволяет оплатить товары сейчас, а забрать их весной сразу на строительную площадку. При этом компания предоставляет компенсацию доставки блоков и сопутствующих товаров.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— Мы подготовили уникальное предложение для физических лиц. Приобретая строительные материалы зимой, покупатели не только могут существенно сэкономить, но и быть уверенными, что смогут получить продукцию высокого качества точно в нужный момент.

Информация об организаторе акции, правилах её проведения и ценах на газобетонные блоки — по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.