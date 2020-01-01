Татьяна Сукрушева Из-за нарушений эпидемтребований в Перми оштрафован магазин «Монетка», а в Верещагино закрыт бар Всего нарушения найдены на 93 объектах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми назначил штраф в 50 тыс. руб. руководству магазина «Монетка», в котором продавцы обслуживали покупателей без масок.

Кроме того, как сообщает «Рифей», за неоднократные нарушения санитарных норм на месяц судебные приставы приостановили деятельность бара «Пивная», расположенного в Верещагино. Посетители заведения не использовали средства индивидуальной защиты, в ночное время в баре не осуществлялся контроль за количеством гостей и за соблюдением дистанции между ними.

Как сообщает ВЕТТА, за неделю, с 27 ноября по 4 декабря, Роспотребнадзор по Пермскому краю в ходе проверки выявил нарушения в 93 хозяйствующих субъектах. Всего проверка проходила в 296 организациях в Перми, Березниках, Чернушке, Чайковском, Очёре, Чусовом, а также в других городах края.

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