В честь Перми будет назван самолёт из парка авиакомпании «Россия» Лайнеры решили назвать в честь городов трудовой доблести Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Россия» и ФГБУ «Роспатриотцентр» 9 декабря подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого самолёты авиакомпании получат названия городов трудовой доблести. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В перечне 20 городов трудовой славы есть и Пермь.

Согласно официальной информации, сейчас в парке «России» — 54 авиалайнера.

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