Елена Лодыгина журналист Конкурс по выбору кандидатов на пост главы Перми пройдёт в два этапа Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Депутаты гордумы в ходе комитета по местному самоуправлению и регламенту обсудили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост главы Перми. По словам руководителя Управления экспертизы и аналитики Евгения Сапаркина, порядок проведения конкурса был разработан совместно с администрацией Перми.

Предложенный на обсуждение депутатов проект предполагает проведение конкурса в два этапа. Первый — это проведение конкурсной комиссии, второй — избрание одного из двух кандидатов на пост главы Перми депутатами Пермской гордумы посредством голосования.

Председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова поинтересовалась, изменилась ли процедура выдвижения и отбора кандидатов. По словам Евгения Сапаркина, процедура ничем не отличается от всех остальных, в ходе второго этапа один из двух кандидатов должен будет набрать не меньше 19 голосов. В случае если ни один из двух кандидатов не будет поддержан, будет проведён повторный конкурс.

Депутат гордумы Олег Бурдин спросил, рассматривается ли возможность проведения процедуры безальтернативного голосования, на что Сапаркин ответил, что нет. Сроки проведения конкурса на пост главы не называются.

Напомним, одним из возможных кандидатов на пост главы Перми называется первый заместитель Алексей Дёмкин.

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