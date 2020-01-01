Елена Синица Superjob: большинство пермяков поддерживают инициативу о выходном дне 31 декабря Большинство из них — женщины Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает аналитический центр рекрутингового портала Superjob, около 78% жителей Перми одобряют предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днём.

Ещё 9% опрашиваемых высказались против такого решения, оставшиеся 13% затруднились дать ответ. В целом около 80% хотят отдыхать в последний день года. Каждый десятый — против предложения о нерабочем дне 31 декабря.

Кроме этого, в исследовании отмечается, что чаще поддерживали инициативу женщины (83%). Большинство поддерживающих — возрастной категории от 35 до 44 лет (82%), чуть реже — в возрасте от 25 до 34 лет (80%).

Также опрос показал, что больше всего хотят отдыхать 31 декабря жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83%). Наименьший процент тех, кто «за» выходной, — в Волгограде (73%).

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