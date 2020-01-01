Члены комитета по вопросам градостроительства положительно оценили планы по созданию трёх особо охраняемых территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Природа города Перми

На заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы 9 декабря обсуждался вопрос создания трёх особо охраняемых территорий местного значения — охраняемого ландшафта (ООПТ). Это «Нижнекурьинские водно-болотные угодья», «Красные горки» и «Ласьвинская долина».

Докладчиком по вопросу со стороны администрации Перми выступил начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.

Он пояснил, что все три территории расположены в Кировском районе. В частности, территория «Ласьвинской долины» будет занимать 77,8 га и расположена в районе Ласьвинских хуторов.

«Нижнекурьинские водно-болотные угодья» занимают 44,5 га и расположены рядом с Красавинским мостом, «Красные горки» — самая «объёмная» территория — 158 га в районе Новых Водников.

Практически все территории активно используются жителями, и, по его, словам, перевод их в ООПТ позволит «распространить на них природоохранные мероприятия», а также содержать их в чистом состоянии.

И именно включением их в ООПТ завершится второй этап реализации плана по созданию особо охраняемых территорий.

На это депутат Валерий Шептунов отметил, что второй этап должен был завершиться раньше:

«Материалы по ним в думу должны были поступить ещё в 2017–2019 годах, а поступают только в 2020-м. С чем это связано?»

Андреев ответил, что на это две причины: приведение территорий к нормам федерального законодательства, а также полуторагодовые тяжбы с Росреестром, который имел вопросы к границам территории, а также из-за процесса включения их в муниципальную собственность.

Депутат Владимир Молоковских отметил, что пока никаких серьёзных экологических исследований на подобных территориях не проводилось. В качестве примера он привёл долину р. Егошихи, которая десятилетиями зачастую использовалась просто как склад отходов.

«Сколько финансовых средств вы планируете потратить, чтобы расчистить территории?» — спросил депутат.

На это Дмитрий Андреев ответил, что суммы будут определяться в будущем.

Депутат Александр Филиппов тут же отметил, что представители администрации «в который раз не могут чётко ответить на прямой поставленный вопрос».

Молоковских добавил, что вопрос точных сумм — очень важный: «Это могут быть десятки, если не сотни миллионов рублей».

Тем не менее в итоге члены комитета проголосовали за то, чтобы вопрос по созданию трёх ООПТ был вынесен на ближайшее пленарное заседание думы.

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